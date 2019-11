Sarah Connor: Skandal um ihre Teenie-Tochter

Reddit this

Oh, das könnte Ärger geben! Marc Terenzi sang auf der Bühne ein Lied für seine Tochter mit Sarah Connor – während einer Strip-Show…

Was hat der Mann sich dabei bloß gedacht? Er muss doch wissen, dass seine Ex Sarah Connor versucht, ihre Kinder so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Trotzdem sang Marc gerade vor großem Publikum ein Lied über die gemeinsame Tochter Summer. Und das auch noch ausgerechnet beim Sex-Auftritt der Sixx Paxx…

Er sitzt auf der Bühne an seinem Keyboard und stimmt mega-emotional einen Song an. Es geht um seine Tochter Summer, die 2006 mit einem Herzfehler geboren wurde und nur eine Überlebenschance von fünf Prozent hatte. Diese aufwühlende Situation wollte nun musikalisch verarbeiten…

Hat es sich Marc mit Sarah Connor verscherzt?

An sich ja eine rührende Idee, aber was sagt wohl seine Ex dazu, Summers Mutter Sarah Connor? Die versucht schließlich alles, um ihre Kids komplett vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Wie bitter muss es ihr aufstoßen, dass Marc nun vor großem Publikum ein dermaßen persönliches Lied zum Besten gab…

Sarah Connor: Krankheits-Schock! Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Noch dazu in so unpassendem Rahmen: Die Show der Sixx Paxx ist wohl kaum der richtige Ort, um über die eigene Teenager-Tochter zu singen. Vermutlich konnte Marc aber einfach der guten Gelegenheit nicht widerstehen: Er begleitet die sexy Stripper derzeit regelmäßig als Tänzer und Sänger – und hat so immer mal wieder die große Bühne zur Verfügung. Aber ist es wirklich geschmackvoll, dort den sentimentalen Papa zu geben, wo kurz zuvor noch muskulöse Männer unter dem Jubel begeisterter Ladys die Hüllen fallen ließen?

Vor Sarahs Reaktion scheint Marc jedenfalls keine Angst zu haben: „Wir sind beste Freunde! Es ist eine wirklich geile Situation als Patchwork-Familie“, schwärmte er kurz nach seiner gefühlvollen Gesangseinlage. Bleibt abzuwarten, ob das nach diesem Skandal-Auftritt auch noch der Fall ist…

