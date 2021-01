Sarah Harrison: Sie zeigt sich mit Babybauch - 6 Monate nach Kylas Geburt

Auf Instagram veröffentlichte Sarah ein Bild von sich mit riesiger Kugel hat. Freudestrahlend kuschelt sie sich an Tochter Mia, Huch, haben wir da etwa was verpasst? Ist Sarah wieder schwanger? Nein! "Ich bin gerade über dieses Bild gestolpert - wenn ich das so sehe, vermisse ich meine Kugel voller Liebe", schreibt sie zu dem Schnappschuss aus dem letzten Jahr.