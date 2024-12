Sarah-Jane Wollny & Tinush: "Ich hätte mich sofort getrennt!" Verführerin Lisa packt alles aus

Verführerin Lisa spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben. Sie offenbarte in der Sendung, dass sie Tinush etwas vorgespielt und gar kein Interesse an ihm hatte. Das ist für Lisa aber kein Grund, sich nicht auf Instagram über Tinush und Sarah-Jane auszulassen. "Am Ende hatte ich einfach keine Motivation mehr, ihm zu beweisen, dass ich es wirklich ernst meine. Leider haben einige andere Verführerinnen den Jungs erzählt, dass ich kein echtes Interesse an ihm hätte, was letztlich zu einem Streit zwischen uns führte", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. "Ehrlich gesagt, ich kann gut schauspielern, aber die Wahrheit ist, dass ich keinerlei Anziehung gespürt habe. Irgendwann konnte ich dieses Spiel einfach nicht mehr aufrecht erhalten, ohne etwas zu machen, was ich nicht gefühlt habe."