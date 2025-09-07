Sarah Jessica Parker: Die Vergangenheit holt sie ein

Eine falsche Entscheidung kann das ganze Leben für immer verändern. Diese Erfahrung musste auch der Ehemann von Sarah Jessica Parker (60) einst machen: Am 5. August 1987 war Schauspieler Matthew Broderick mit seiner damaligen Freundin, “Dirty Dancing”-Star Jennifer Grey, im Urlaub in Nordirland mit dem Auto unterwegs. Man hatte dem jungen Paar wegen des starken Regens von einer Weiterfahrt abgeraten, doch Matthew schlug die Warnungen in den Wind – mit entsetzlichen Folgen: Mit seinem Leihwagen geriet der damals 25-Jährige auf der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr, kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei Menschen – die 28-jährige Anna Gallagher und ihre Mutter Margaret (†63) – kamen bei dem Crash ums Leben! Matthew Broderick wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, wurde wegen “unachtsamen Fahrens” zu einer Geldbuße von 175 Dollar verurteilt. Dennoch ist er bis an sein Lebensende gestraft…