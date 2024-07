Sarah Jessica Parker: Drama am TV-Set! Die Wahrheit über "And Just Like That ..."

Bald geht es endlich los! Am 16. Juli startet die 2. Staffel der US-Serie "And Just Like That…" bei VOX. Ein großer Moment für alle "Sex and the City"-Fans, die zwischen 1998 und 2004 in den Genuss der Show gekommen sind. Umso aufregender ist es, dass nun das Spin-off weitergeführt wird und wir Carrie Bradshaw und Co. noch ein weiteres Mal auf ihrer Reise begleiten dürfen. Doch im Vergleich zu damals haben sich einige Dinge verändert. Besonders die Tatsache, dass es inzwischen soziale Medien gibt und so gut wie jeder ein Smartphone besitzt, hat das Team vor eine große Herausforderung gestellt ...