Sarah Jessica Parker: Liebes-Wirrwarr am "And Just Like That"-Set!

Verliebt, verlassen ... Und nun doch wieder zusammen?! Aktuelle Fotos am Set von "And Just Like That" zeigen, wie sich Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (59) und AidanSchauspieler John Corbett (63) in die Arme fallen. Dabei war Carries große Liebe Nr. 2 doch gerade erst von den Showrunnern abmoderiert worden! Am Ende von Staffel zwei erbat Aidan bei Carrie fünf Jahre Zeit, um seinen jüngsten Sohn in einem anderen Bundesstaat großzuziehen. Das sollte im Plot Platz für neue Abenteuer schaffen, wie es schien.