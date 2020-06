Sarah Joelle Jahnel äußert sich zu Fremdgeh-Gerüchten mit Oliver Pocher

Endlich äußert sie sich noch einmal zu den Gerüchten. Doch viel mehr Licht ins Dunkle bringt sie noch immer nicht. "Ich will dazu am liebsten gar nichts sagen. Weder dementieren noch kommentieren. Ich will nicht lügen. All das setzt mir sehr zu", sagt sie im erneuten Gespräch mit der Zeitschrift ‚Closer’ und bleibt damit weiterhin unerträglich unkonkret. Anstatt reinen Tisch zu machen, regt sie sich tierisch über die Spekulationen auf. „Die ganzen Vorwürfe aus den letzten Tagen, ich wolle mich nur auf Olis Kosten interessant machen, gehen gar nicht. Habe ich etwas von einer Affäre ausgeplaudert? Nein! Es nervt mich. So eine bin ich nicht. Ich brauche keinen Mann, um zu wissen, wer ich bin", so Sarah Joelle.

Und all das hat sie nur ihrer plauderlustigen Freundin zu verdanken. "Ich bin wirklich sauer auf meine angebliche Freundin, die sich öffentlich in mein Privatleben einmischt. Es gibt ohnehin schon so viele, die über Oli und mich reden. Sowohl in seinem als auch in meinem Umfeld", so die 26-jährige frustriert. Dabei scheint sie allerdings nicht zu bedenken, dass sie mit genau solchen Aussagen, die Spekulationen nur weiter anheizt. Wann wird man endlich erfahren, was wirklich an den Gerüchten dran ist?