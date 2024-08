Sarah Knappik: Enthüllt! Das ist der wahre Grund für ihre Dschungelcamp-Rückkehr

Doch warum genau hat sie sich dazu entschieden, an der TV-Show teilzunehmen? "Ich gehe in den Dschungel, weil ich die kleine Sarah, die damals im Camp war, da herausholen möchte und für mich meinen Frieden finden will", erklärt sie im Gespräch mit "Bild". Sie habe sich während ihrer ersten Teilnahme nicht nur ausgegrenzt, sondern auch gemobbt gefühlt. "Ich komme als selbstbewusste Löwin zurück", sagt sie heute.

Eingefleischte Fans erinnern sich noch gut an Sarahs heftigen Zoff mit Jay Khan (42). Dieser wird allerdings nicht am Sommer-Dschungelcamp teilnehmen. Schade, wie Sarah findet. "Ich hätte mich gefreut und hätte das Gespräch mit ihm gesucht. Man kann mit jedem reden, und das wäre bestimmt auch für die Zuschauer interessant gewesen", so die 37-Jährige. Und damit hat sie wohl nicht ganz Unrecht!

Bleibt abzuwarten, wie Sarah sich im Dschungelcamp schlägt. Nach 13 Jahren haben sich natürlich viele Dinge verändert. Kann die Reality-TV-Darstellerin endlich ihren langersehnten Frieden finden? Das erfahren die Zuschauer ab dem 15. August bei RTL+!