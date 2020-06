Sarah Nowak: Zu Besuch bei Hugh Hefner!

"Hugh Hefner ist ein sehr charmanter Mann, der trotz seines Alters die Anwesenheit der Mädels genießt", schwärmt sie gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Ich habe alles gegeben, habe mich beim Playboy beworben und mit Leidenschaft bin ich ein Bunny geworden. Und nun habe ich es geschafft nach ganz vorne", kann sie ihr Glück kaum fassen.

Und es kommt noch besser: Offenbar hat sich Sarah bei ihrem Besuch in der Playboy-Mansion derart wohlgefühlt, dass sie in naher Zukunft erneut auf Hefners Anwesen in Los Angeles vorbeischauen möchte. "Ich werde ihn bald wieder besuchen. Die Mansion und die Atmosphäre sind toll. Es ist einfach eine Familie, in die ich nun aufgenommen wurde", erzählt sie stolz.

Tja, wenn das mal keine gutes Omen für die "Playmate des Jahres"-Wahl ist...