Sarah & Dominic Harrison: Das dritte Baby ist da!

Das Baby ist da! Sarah (33) und Dominic Harrison (33) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das teilte das Paar ihren Fans in einer gemeinsamen Nachricht auf Instagram mit: "Da möchte jemand Hallo sagen. Allen geht es gut und wir haben es toll überstanden. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus und melden uns später bei euch", schreiben Sarah und Dominic in ihren Storys. Der Name ihrer dritten Tochter stand schon länger fest: Alea heißt die kleine Schwester von Mia (6) und Kyla (4).