Sarah und Dominic Harrison: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen

Ob Shopping-Trips oder Ausfahrten im edlen Flitzer, Sarah Harrison (28) und Dominic (28) Harrison zeigen ihren 3,4 Millionen Followern gern, was sie so machen. Und noch viel lieber, was sie so haben! Luxus-Uhren und Designer-Handtaschen gehören auf den Insta-Pics des Influencer-Pärchens zu den Standard-Requisiten. Aber nicht alles, was glänzt, ist auch wirklich Gold: Eine Münchner Expertengruppe, die „Munich Wrist Busters“, deckte nämlich auf, dass Dominic bereits zweimal Fake-Armbanduhren in die Kamera hielt!

Sarahs und Dominics Fake-Show fliegt auf

Zu einem Protz-Post, das Dominic mit einem vermeintlichen Luxus-Chronografen der Marke Audemars Piguet zeigt, schreiben die Uhren-Kenner auf : „Eine gelbgoldene Royal Oak gibt es nur als 15202 Ultra thin. Vom Aufbau her handelt es sich bei Dominics Modell ganz klar um eine 15400, welche es nur in Roségold und schon gar nicht mit Champagner-Ziffernblatt gibt.“ Der Originalpreis? Liegt bei fast 45 000 Euro! Für ein Imitat hätte Dominic wahrscheinlich „nur“ einige Hundert Euro hingeblättert.

Selbst die Rolex, die er auf seiner Hochzeit trug, soll eine vergleichsweise günstige Fälschung gewesen sein … Ein gefundenes Fressen für die Web-Gemeinde – und eine Steilvorlage für Lästermaul (42), der im Netz gleich noch eine weitere Luxus-Lüge aufdeckt: „Dominic zeigt sich in seinem fetten Mercedes, dabei hat er wahrscheinlich ein VIP-Leasing angeboten bekommen!“ Der Comedian erklärt: „Da bezahlst du die Karre im Monat ab, machst zwei Fotos des Wagens und dann bekommst du es günstiger oder umsonst! So funktioniert das!“