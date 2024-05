Sasha: Nach Tourabsage - So schlecht ging es ihm wirklich

Im letzten Jahr musste Sasha (52) seine "This is my time - Die Show"-Tour krankheitsbedingt absagen. "Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken", hieß es damals auf Instagram. Jetzt meldet sich der Sänger zurück und verrät, wie schlecht es ihm tatsächlich ging!