Sasha: Pikante Swinger-Beichte! Im neuen Haus ging es wild her

Als Sasha und seine Frau Julia (44) eingezogen sind, wunderten sie sich doch sehr: "Im Keller war ein Raum mit drei großen Betten. Ein Zimmer war komplett gekachelt und an der Decke hingen Ringe, an denen man alle möglichen ,Spielzeuge‘ anbringen konnte", verrät Julia. Die Nachbarn haben sie dann in das Ge­heimnis des Hauses eingeweiht: Früher fanden hier ­Swingerpartys statt.

Sashasagt: "Sie haben uns erzählt, dass man hier damals nur mit einem bestimmten ­Siegelring reinkam und jede Menge Limousinen vor dem Haus parkten. Besucher in Abendgarderobe mit Masken wie in ,Eyes Wide Shut‘.“ In dem mysteriösen Erotikkultfilm mit Tom Cruise von 1999 wurden ebenfalls wilde Sexpartys gefeiert. In den Schränken waren noch immer Utensilien für die Partys zu finden: "Der Schlafzimmerschrank platzte vor Kostümen und Perücken. Von Tina Turner bis Showgirl." Außerdem fand das Paar eine versteckte Tür in einem Schrank, die zu vielen geheimen Zimmern führte.

Ob es nun die wilde Ver­gangenheit war oder doch etwas anderes – Sasha und seine Frau wollten dieses Haus unbedingt haben! "Die Anziehungskraft war fast magisch", erinnert sich der Sänger. Als es dann zum Verkauf stand, schlug er direkt zu. Swinger­partys finden heute nicht mehr statt – stattdessen wurde es zum idealen ­Familienzuhause für Sasha, Julia und ihren kleinen Sohn Otto (5).