Saskia Valencia: "Ein neuer Mann? Nein danke!"

Wenn man sie anschaut, kann man es gar nicht glauben. Diese Frau soll 60 werden? Ja, Saskia Valencia (59) feiert in dieser Woche tatsächlich den runden Geburtstag – in den Bergen, mit Steckerlfischgrill und italie­nischer Livemusik. "Neue Post" traf sie bei unserem Startreff der ­Bauer Media Group im Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörthersee. Jetzt sprach sie über ihr Single-Leben und darüber, dass sie keinen Mann braucht!