Saskia Vester: Auswanderung geplatzt! Das ist der wahre Grund
Saskia Vester hatte einen Traum: Sie wollte nach Dänemark auswandern. Warum daraus am Ende nichts geworden ist...
© IMAGO / Marja
Mit ihrem neuen Kochbuch "Herzhaft & Herzlich" ist Saskia Vester derzeit in aller Munde. Am liebsten kocht die 65-Jährige für ihre Enkeltöchter Romy (5), Lovis (7), Fenja (9) und Irmelin (4). Weil drei davon in Kopenhagen leben, wäre sie fast dorthin ausgewandert…
Saskia Vester wollte nach Dänemark
Das neue Blatt: Wann kam die Idee, nach Dänemark auszuwandern?
Saskia Vester: Vor etwa zwei Jahren bekamen wir die Nachricht, dass wir aus unserem Haus ausziehen sollten – es sah so aus, als würde es verkauft und womöglich abgerissen. Da dachten wir: Warum nicht Dänemark? Dann wären wir näher bei unserem Sohn und seiner dänischen Familie. Wir haben dann im November vier Wochen in Sonderburg "Probe gewohnt"…
Ausgerechnet in der tristesten Zeit des Jahres!
Aber genau dann merkt man, ob es tatsächlich funktioniert. Nach diesen vier Wochen war uns beiden allerdings klar, dass wir keine Auswanderer sind. Zum Glück fanden die alten Vermieter Käufer, die uns als Mieter behalten wollten. Wir durften bleiben. Aber ja, der Plan war ernst gemeint. In Dänemark bekommt man wunderschöne Häuser am Meer, komplett renoviert, für rund 300 000 Euro. In München gibt’s dafür gerade mal eine Garage.
Aber als Deutsche dürfen Sie in Dänemark doch gar kein Haus kaufen, oder?
Das stimmt. Man darf nur dann kaufen, wenn man wirklich auswandert. Das heißt: Hauptwohnsitz in Dänemark, Sprachkenntnisse, Integration. Das hätten wir alles durchgezogen!
Warum nicht Mallorca oder Italien?
Nein – dann wären wir ja noch weiter weg von den Kindern. Außerdem ist Dänemark ein tolles Land. Aber ich habe gemerkt: Ich bin jemand, der tief verwurzelt ist. Meine Heimat ist hier.
Das neue Blatt