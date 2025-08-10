Saskia Vester: Auswanderung geplatzt! Das ist der wahre Grund

Aber genau dann merkt man, ob es tatsächlich funktioniert. Nach diesen vier Wochen war uns beiden allerdings klar, dass wir keine Auswanderer sind. Zum Glück fanden die alten Vermieter Käufer, die uns als Mieter behalten wollten. Wir durften bleiben. Aber ja, der Plan war ernst gemeint. In Dänemark bekommt man wunderschöne Häuser am Meer, komplett renoviert, für rund 300 000 Euro. In München gibt’s dafür gerade mal eine Garage.