SAT.1: Abbruch! Sender schmeißt Serie überraschend aus dem Programm

Die Erwartungen von SAT.1 an „Für alle Fälle Familie“ waren hoch, insbesondere nach dem Erfolg von „Die Landarztpraxis“. Die Serie sollte ähnliche Erfolge einfahren, doch das Zuschauerinteresse an den Erlebnissen von Julia Beyer blieb verhalten. Nun wird die letzte Episode der Daily Soap an diesem Freitag um 18 Uhr ausgestrahlt, bevor die Ermittlungsserie „Lenßen hilft“ den Sendeplatz übernimmt. Aber steht hinter diesem Schritt eine neue Strategie von SAT.1?

Laut Sendersprecher Christoph Körfer ist das nicht der Fall. Er versichert gegenüber „digital fernsehen“, dass SAT.1 weiterhin auf fiktionale Formate am Vorabend setzen wird. Damit können Fans von „Die Spreewaldklinik“ wohl beruhigt aufatmen. Die Serie erreicht wöchentlich rund 750.000 Zuschauer und konkurriert damit auf Augenhöhe mit „Die Landarztpraxis“. Auch das Format „Frieda – Mit Feuer und Flamme“ wird laut Körfer wie geplant für den 18-Uhr-Sendeplatz produziert. Aber worum geht es in der neuen Serie eigentlich?