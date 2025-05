Scarlett Johansson: Todes-Angst um ihre Familie

Ein Leben ohne Angst kennt Scarlett Johansson (40) schon lange nicht mehr: Seit Jahren wird die schöne Schauspielerin verfolgt, belästigt und bedroht! Ihr Stalker ist bekannt: Es handelt sich um einen US-Amerikaner namens Michael Joseph Branham. Der 48-Jährige ist krankhaft fixiert auf Scarlett, er trägt ihren Namen in Form eines riesigen Herz-Tattoos auf der Brust, schreibt ihr über Social Media regelmäßig bizarre Nachrichten – und stand sogar schon vor der Haustür ihres New Yorker Apartments, legte dort Geschenke ab.

Angeblich ist er überzeugt, der wahre Vater eines ihrer Kinder zu sein… Was für ein Horror! Jetzt allerdings eskalierte die Lage völlig: Branham plante einen Anschlag auf Scarletts Ehemann Colin Jost (42), wollte den Komiker und Drehbuchautoren an dessen Arbeitsplatz in die Luft sprengen!

Jost gehört zum Autorenteam von "Saturday Night Live" – im Studio der TV- Sendung wollte der Stalker eine Bombe platzieren… In einem Drohschreiben, das Branham an eine Universität schickte, verkündete Branham vorab: "Das nächste Mal, wenn Sie von mir hören, werde ich auf CNN sein, weil ich eine Bombe im 'Saturday Night Live'-Publikum hochgehen lasse."