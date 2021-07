Schäfer Heinrich: Alles aus? Drama um den "Bauer sucht Frau"-Star

In den vergangenen Jahren hatte Schäfer Heinrich eher mit Dürre zu kämpfen, wo seine Ernte auch nicht sonderlich gut ausfiel - nun ist das ganze Gegenteil der Fall. In dem Ort sind bis zu 200 Liter Regen fallen - ein Horror-Szenario für den Landwirt. "Wenn das so weitergeht, ist mein ganzes Geschäft zerstört", zeigt er sich besorgt.

