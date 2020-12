Scharfe Weihnachten: Spicy Grünkohl mit Chorizo und Kartoffeln

Grünkohl ist nicht nur gesund, sondern auch wahnsinnig lecker. Man kann damit nicht nur Smoothies und Salate zaubern, sondern auch tolle warme Gerichte. Wem die klassische Variante allerdings zu langweilig ist, der kann sich dieses Jahr am Weihnachtstisch an einer etwas schärferen Version versuchen. Wie wäre es mit Grünkohl in Kombination mit Chorizo und Kartoffeln?