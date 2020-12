Apfelpunsch selber machen: So einfach geht's!

An apple a day keeps the doctor away! Ob das auch für Punsch gilt? Möglich! Klar ist: Mit Zimt, Nelken und einem kräftigen Schuss ist er im Advent ein Muss. Für das leckere Getränk muss man nicht unbedingt auf den Weihnachtsmarkt gehen, denn seinen Apfelpunsch kann man auch ganz einfach selber machen. Wir verraten euch das Rezept!