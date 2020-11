Schauspieler Bert Belasco: Tragischer Tod mit nur 38 Jahren!

Große Bekanntheit erlangte Bert Belasco vor allem durch seine Hauptrolle des "Charles Whitmore" in der amerikanischen TV-Show "Let's Stay Together". Nun schloss der 38-Jährige für immer seine Augen. Wie es heißt, war Belasco in einem Hotelzimmer in Quarantäne, da er geplant hatte, an einem neuen Filmprojekt mitzuarbeiten. Nachdem ihn seine Freundin vergebens probiert zu erreichen, schaute das Hotelpersonal nach ihm und fand ihn leblos auf...