Schauspieler Clemens Schick: Pikante Nacktfotos! Fans zahlen bis zu 3600 Euro

In sexueller Hinsicht verriet Clemens gegenüber „Gala“, dass er immer an Männern und an Frauen interessiert war. Allerdings würde er sich als Schwul bezeichnen. Nach seinem Coming-out hielt der Schauspieler sein Privatleben jedoch stets bedeckt. Auf die Frage, ob er in einer Beziehung wäre, weichte Clemens stets aus. Vielleicht ist sein geheimes Privatleben ein Grund für den hohen Preis seiner Nacktbilder?