Schauspielerin Émilie Dequenne stirbt mit 43 Jahren: Das ist über die Todesursache bekannt

Émilie Dequenne ist tot. Die belgische Schauspielerin, die als eine der größten Filmstars des Landes bekannt war, ist mit gerade mal 43 Jahren verstorben, wie ihre Schauspielagentin Danielle Gain gegenüber der Agentur AFP verkündete. Laut dem Bericht starb die Schauspielerin am Sonntagabend in einem Krankenhaus außerhalb von Paris. Doch was ist zur Todesursache bekannt?