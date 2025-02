ICE-Unfall in Hamburg: Comedy-Star Bernhard Hoëcker an Bord!

Hoëcker, bekannt aus "Wer weiß denn sowas?", war für Dreharbeiten in Hamburg und nutzte – wie so oft – die Bahn für seine Rückreise. Teamkollege Kai Pflaume hatte am Morgen noch Bilder vom Dreh mit ihm auf Instagram gepostet. Eine öffentliche Stellungnahme des 54-Jährigen steht bisher aus.