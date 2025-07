Schwarz auf weiß: Herzogin Meghan landet Mega-Flop

Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung der Serie teilte Meghan – trotz fehlender Top 10-Platzierung – auf Instagram eine ASMR-inspirierte Videomontage mit Küchenmomenten aus ihrer Show und kündigte an, dass Staffel 2 auf dem Weg sei. "Wenn euch Staffel 1 gefällt, wartet nur, bis ihr seht, was für einen Spaß wir uns für Staffel 2 ausgedacht haben!", so die 43-jährige. Es scheint ihr nichts auszumachen, dass "With Love, Meghan" fast ausschließlich mit schlechter Kritik konfrontiert wird.