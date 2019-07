"Schwarzwaldklinik"-Darstellerin Lis Verhoeven ist tot!

Große Trauer in der -Welt! Am vergangen Dienstag ist Schauspielerin und Regisseurin Lis Verhoeven an den Folgen eines Schlaganfalles im Alter von 88 Jahren verstorben. Dies bestätigte nun ihre Tochter gegenüber der Deutschen Presseagentur in München.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Lis Verhoeven war eine begnadete Regisseurin

Neben ihrer Tätigkeit als Regisseurin am Alten Schauspielhaus in Stuttgart und am Volkstheater Wien, war Lis Verhoeven von 1994 bis 2000 als Intendantin der Kreuzgangspiele Feuchtwangen tätig. Ebenfalls spielte sie an den Münchner Kammerspielen sowie an den Schauspielhäusern in Frankfurt und Hamburg. Aber auch für das Fernsehen stand Lis vor der Kamera. So war sie in Serien wie "Derrick", "Der Bulle von Tölz" und "Schwarzwaldklinik" zu sehen.

Lis Verhoeven erlebte ihren Durchbruch durch "Schwarzwaldklinik"

Vor allem durch ihre Rolle in der "Schwarzwaldklinik" erlangte Lis in Deutschland große Bekanntheit. In den 1960ern war Lis für kurze Zeit mit Schauspiellegende Mario Adorf verheiratet. Aus ihrer Ehe geht die gemeinsame Tochter Stella Maria Adorf hervor. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Schauspielerin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.