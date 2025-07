Schwere Verletzung bei TV-Dreh! Peter Klein im OP

Immerhin muss er diese schwere Zeit nicht alleine durchstehen! Seine Freundin Yvonne Woelke (45) steht ihm bei und wird sich liebevoll um ihn kümmern. Sie hat alle Termine abgesagt. "Planmäßig fliege ich am Samstag zurück nach Mallorca. Dort steht erst mal nach der notwendigen Heilungsphase Bewegungstherapie und Physio an. Yvonne kümmert sich so gut es derzeit möglich ist um mich", verrät Peter Klein. Und auch in den nächsten Wochen wird sie seine Krankenschwester sein. Nur eines erweist sich als etwas schwierig.