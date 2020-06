Schwiegertochter gesucht-Beate: Harte Worte von Mama Irene!

Beates Herz schlägt allerdings mehr für Thomas, also musste Michael seine Koffer packen und Bali verlassen. Schließlich wollen Beate und Thomas in Ruhe knutschen.

Nicht ganz so glücklich wirkt Beates Mama Irene. Die bemängelt, dass sich Beate immer sehr schnell verliebt. Fast wirkt es so, als würde Irene Michael lieber an der Seite ihrer Tochter sehen.

Irene scheint sich zu wünschen, dass Beate alles etwas langsamer angehen ließe. Aber ihr stürmische Tochter prescht scheinbar lieber im Galopp vor.

Bleibt abzuwarten, wie lange die Liebe zwischen Thomas und Beate andauert.