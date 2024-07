Sebastian Bezzel: Nächste Eberhofer-Krimi ohne die Oma?

Eine lange Zeit, in der viel passieren kann. Vor allem, wenn man das Alter von Publikumsliebling Enzi Fuchs bedenkt, die im Januar ihren 88. Geburtstag feiert. Viele Fans sorgen sich, ob sie bis dahin noch fit genug sein wird, um vor der Kamera zu stehen. Schon in "Rehragout-Rendezvous" war ihre Rolle kleiner als in den vorangegangenen Filmen. Aktuell erfreut sich die Schauspielerin zwar bester Gesundheit – doch mit fast 90 wäre es ihr gegönnt, sich in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.

Franz Eberhofer ohne die Oma? Eine schreckliche Vorstellung! Diese Rolle ließe sich nicht einfach so ersetzen wie Filmhund Ludwig, der nach seinem Tod von der dreibeinigen Hinkalotta abgelöst wurde. Alle drücken nun die Daumen, dass die betagte Enzi Fuchs weiterhin an Bord bleibt.