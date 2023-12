Sebastian Fitzek: Deshalb war er beim Psychiater!

Sebastian Fitzek ist beim Psychiater gewesen. Das gestand der Krimi-Autor dem NDR in der Sendung "Das". Hat der Schriftsteller etwa ernstzunehmende Probleme? Nehmen ihn seine eigenen Geschichten mittlerweile zu sehr mit?

Fitzek widerspricht: "Ich habe gelernt von einem Psychiater - ich bin zum Psychiater gegangen und habe gesagt: 'Ich möchte mal recherchieren, wie das ist. Mich auf die Couch legen, falls es eine gibt", erklärt der 52-Jährige.

Doch einfach so recherchieren sei laut dem Facharzt nicht möglich: "Der sagte: Na gut, okay, wenn ich jetzt quasi so eine Pseudosache mit Ihnen machen werde - Sie müssen mir schon was geben, womit wir arbeiten können", verrät Fitzek.

Nach einem Laster musste der Erfolgsautor offenbar nicht lange suchen, sofort sei ihm seine Handysucht eingefallen: "Das ist eher eine Zwangsstörung. Weil Sie müssen nicht jeden Tag mehr am Handy sein, aber Sie kriegen Herzrhythmusstörungen, wenn Sie Ihr Handy irgendwie zu Hause lassen", stellt der Psychiater klar.