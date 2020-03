Sebastian Preuss: Bachelor-Skandal! SIE soll seine heimliche Freundin sein

Reddit this

Es wollte einfach nicht so richtig funken. Obwohl sich (29) fleißig durch die Staffel knutschte, spürte man: So richtig geknistert hat es mit den beiden Finalistinnen nicht. Sowohl mit Model Wioleta Psiuk (28) als auch mit Studentin Diana Kaloev (22) gab es immer wieder Reibereien und Diskussionen - die Chemie stimmte einfach nicht.

"Wenn ich hier eine Entscheidung treffe, dann aus tiefstem Herzen", hatte Sebastian Preuss angekündigt. Viele Zuschauer hatten schon länger das Gefühl, dass der diesjährige Bachelor sein Herz an keine der Kandidatinnen verschenkt hatte. Und dieser Eindruck scheint sich nun zu bestätigen...

Hat Sebastian Preuss längst eine Freundin?

Kurz vorm Finale kommt heraus: Sebastian Preuss hat womöglich längst eine Freundin! Im "Bild"-Interview hatte seine Mutter Conny schon vieldeutig verraten: "Für mich hat er schon die Frau fürs Leben gefunden." Und tatsächlich gibt es jemanden, dem privat sehr nahe steht: seine Trainingspartnerin Marie Lang (33).

Sebastian Preuss und Marie Lang kennen sich seit Jahren Foto: Getty Images

Immer wieder posieren die beiden Arm in Arm auf Events, wirken sehr vertraut miteinander. Klingt nach einem perfekten Match!

Wer Marie Lang ist und was ihrer Liebe jetzt im Weg steht, erfahrt ihr in der neuen InTouch - ab Donnerstag am Kiosk!