Sebastian Preuss: Gefängnis-Schock! Der Ex-Bachelor wurde verurteilt

Sebastian lieferte sich am Tag des Unglücks ein illegales Motorradrennen mit einem Freund. Er fuhr mit seiner Maschine 170 km/h - obwohl nur 70 km/h erlaubt waren. Jetzt musste sich der 31-Jährige vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. "Ich rechne Ihnen alles, was möglich ist, zu Ihren Gunsten an", versprach der Richter, wie die "BILD"-Zeitung berichtet. Doch Sebastian wurde trotzdem zu sechs Monate Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Der ausschlaggebende Grund war, dass er bereits 2018 wegen eines verbotenen Rennens mit seinem Lamborghini zu sechs Monaten Fahrverbot verurteilt wurde. Sebastian kann es noch gar nicht fassen. Gegenüber der "BILD"-Zeitung sagt er schockiert: "Es fühlt sich so an, als ob man vom Himmel fällt – und in der Hölle aufwacht."

Schon gewusst? Im Video erfahrt ihr fünf spannende Fakten über Ex-Bachelor Sebastian Preuss: