Sebastian Preuss: Heimliche Freundin! Nach dem Finale kommt alles raus

Schock-Moment beim „Bachelor“-Finale: Als erster -Junggeselle überhaupt vergab (29) seine letzte Rose an KEINE der Finalistinnen! Und das, obwohl er sowohl Wioleta Psiuk (28) als auch Diana Kaloev (22) vorher große Hoffnungen gemacht hatte: „Ich finde dich bezaubernd und kann mir viel mit dir vorstellen“, säuselte er noch beim letzten Date mit Diana. Danach waren sich eigentlich alle sicher: Die gewinnt! Von wegen. Sebastian schickte sie nach Hause, denn er fühle sich bei Diana zwar sehr wohl, doch „ob ich bei diesem Gefühl von Verliebtsein sprechen kann, wage ich zu bezweifeln“, erklärte er kurz vor der letzten Nacht der Rosen.

Und auch Wioleta musste ohne Schnittblume die Heimreise antreten. „Wenn ich hier eine Entscheidung treffe, dann aus tiefstem Herzen“, hatte Sebastian angekündigt – und meinte es damit ausnahmsweise tatsächlich ernst! Etwa weil der Kickbox-Weltmeister längst in eine andere Frau verliebt ist?

Hat Sebastian Preuss längst eine Freundin?

Im "Bild"-Interview hatte seine Mutter Conny schon vieldeutig verraten: "Für mich hat er schon die Frau fürs Leben gefunden." Und tatsächlich gibt es jemanden, dem privat sehr nahe steht: seine Trainingspartnerin Marie Lang (33).

Sebastian Preuss und Marie Lang kennen sich seit Jahren Foto: Getty Images

Immer wieder posieren die beiden Arm in Arm auf Events, wirken sehr vertraut miteinander. Klingt nach einem perfekten Match!

