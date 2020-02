Sebastian Preuss: Familien-Drama! Jetzt packt seine Mutter aus!

Er sei sexistisch, ein Macho, respektlos, er bedränge die Frauen. Die Liste der Vorwürfe gegen Bachelor ist lang, und von Folge zu Folge wird die Lage gefühlt schlimmer für den aktuellen Bachelor. Kommt der 29-Jährige im einfach schlecht rüber - oder haben die Anschuldigungen einen wahren Kern? Jetzt packt Bachelor-Mama Conny aus.

"Das ist ganz furchtbar. Es trifft mich als Mutter bis in Mark", erklärte sie gegenüber "Bild". Inzwischen leidet die ganze Familie unter dem Shitstorm, wie sie verrät: "Ich empfinde das momentan so, als würde unsere ganze Familie zerstört. Es leiden alle – meine Mutter, ich, das gesamte Umfeld."

Was sagt Bachelor-Mama Conny zu den Vorwürfen?

Conny steht nach wie vor zu ihrem Jungen, weist die Vorwürfe strikt zurück. "Er ist kein Macho, kein Narzisst und kein Sexist. Das ist einfach purer Unsinn. Sebastian ist ein junger Mensch mit Stärken und Schwächen – wie jeder andere auch. Ich habe ihn auch schon in Partnerschaften erlebt und weiß, wie er sich da verhält", stellt sie klar. Sie stärkt ihrem Sohn den Rücken, betont: " Natürlich hat er in der Vergangenheit Fehler gemacht. Aber für den Mist, den er gebaut hat, hat er auch gebüßt. Und danach hat er die Kurve gekriegt – fast ohne Hilfe."

Sebastian Preuss' Mutter beschreibt ihren Sohn so: "Er ist ungemein sozial, rücksichtsvoll, geht offen auf Menschen zu. Er hat keine Vorurteile und nimmt jeden Menschen so, wie er ist. Er ist für mich der liebevollste Mensch auf der Welt. Natürlich streiten wir auch mal – wie in jeder Familie. Aber das gehört auch dazu und schnell liegen wir uns auch wieder in den Armen."

Auch wenn sie voll und ganz hinter ihrem Sohn steht, stört sie ein Verhalten jedoch schon: das Dauer-Geknutsche. "Das irritiert mich natürlich als Mutter", gibt sie zu, relativiert jedoch: " Meines Wissens gehören aber zu einem Kuss immer noch zwei."

