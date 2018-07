Selena Gomez: Dieses Foto haut alle um!

Reddit this

hat wirklich gut lachen! Ihr neustes -Foto macht sie mal wieder zur absoluten Queen der sozialen Netzwerke...

Selena Gomez: Eindeutiges Statement nach der Verlobung von Ex Justin Bieber!

Selena Gomez: Dieses Foto bricht alle Rekorde!

Das Foto, von dem aktuell alle sprechen ist bloß ein süßer Schnappschuss von Selena Gomez, mit dem sie sich bei ihren Fans für die vielen Geburtstagswünsche bedankt. Es gefällt den Anhängern so sehr, dass sie es liken was das Zeug hält - und Selena damit zur Instagram-Queen machen.

Noch nie hat ein User so schenll so viele Likes bekommen, wie Selena Gomez! Sie schaffte es in 13 Minuten EINE MILLION Herzchen zu sammeln.

Selena Gomez überholt sogar Queen Beyonce

Damit stößt Selena Gomez ganz easy Queen Beyonce vom Thron. Sie bekam für ein Foto, dass sie mit ihren Zwillingen zeigte immerhin 7,8 Millonen Likes in 12 Stunden.

Selena Gomez Bild hat jetzt sogar schon über neun Millionen Likes. Und diese Zahl wird in den nächsten Stunden sicher noch mehr steigen....