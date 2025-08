Dazu ist es etwa wichtig, in das so ganz andere beruflichen Umfeld des anderen einzutauchen: Gabi war bis zu ihrer Rente Hebamme, Semino ist in der Glitzerwelt des Showgeschäfts zu Hause. "Ich war schon in der Klinik, bei den beiden Geburten von meiner Tochter, ich weiß ungefähr, wo sie sich bewegt", erzählt der Sänger.