Senta Berger nach Tod ihres Mannes: So kämpft sie sich zurück ins Leben

Doch ihr Michael hätte nicht gewollt, dass Senta sich in die große, weiße Villa bei München verkriecht und nur noch trauert. Dass sie am Leben nicht mehr teilnimmt. Und so wagt sie jetzt den ersten kleinen Schritt – beim "Kultur-Sommer-Semmering" in Österreich. Ganz in Schwarz steht sie auf der ­Bühne. Spricht mit klarer Stimme, lächelt sogar. Ein kleines Wunder. Und das haben auch Sentas Söhne Simon (52) und Luca (44) mit vollbracht. Seit Michaels Tod sind sie für ihre Mama da. Sie hören zu, trösten, geben ihr Hoffnung und Mut. Den Mut, weiterzuleben – ohne ihren Mann an ihrer Seite. Und dennoch ist er dabei: in ihrem Herzen.