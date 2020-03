Serien-Star Lorenzo Brino stirbt mit 21 Jahren!

Schauspieler Lorenzo Brino ist tot. Wie "TMZ" berichtet, ist der 21-Jährige letzten Montag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er war allein, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Erst jetzt wurde die Identität des Opfers bekannt gegeben.

Emotionale Abschiedsworte von Schwester Mimi

Lorenzos Schwester Mimi meldete sich bereits via zu Wort. "Ich bin so glücklich zu wissen, dass ich von dir mehr als geliebt wurde und ich dich für immer als einen Schutzengel an meiner Seite haben werde. Ruhe in Frieden, Lorenzo, ich liebe dich und werde dich immer lieben", schrieb sie zu gemeinsamen Bildern.

Lorenzo Brino spielte in "Eine himmlische Familie" mit

Lorenzo wurde durch die Kult-Serie " " bekannt. In der -Show, die in Deutschland auf Sender lief, spielte er den Camden-Zwilling David. Sein Zwillingsbruder Nikolas schlüpfte in die Rolle des Samuel. Ab und zu tauschten sie jedoch auch ihre Parts.

Im echten Leben sind sie als Vierlinge zur Welt gekommen. Auch ihre Geschwister Myrinda und Zachary sprangen hin und wieder in der Serie ein. Nach dem Ende von "Eine himmlische Familie" kehrten Lorenzo und Nikolas der Schauspielerei den Rücken.

