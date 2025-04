Serkan Yavuz: Keine Unbekannte – Mit IHR soll er Samira betrogen haben

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" spricht die zweifache Mutter offen über den emotionalen Ausnahmezustand nach dem Ende ihrer Ehe. Der Trennungsgrund – ein Seitensprung von Serkan – sei für sie bereits schwer genug gewesen. Doch nun kam auch noch ans Licht: "Jetzt ist es so, dass sich herausgestellt hat, dass ich diese Person auf jeden Fall schon mal gesehen habe, mit der ich betrogen wurde", so Samira.

Der Gedanke daran ließ sie nicht mehr los: "Es hat schon einen anderen Effekt, wenn man sich das Gesicht dann so vor Augen holt und sich die Situation vorstellt. Dieses Kopfkino ist unaufhaltsam." Diese Erkenntnis war so heftig, dass sie tagelang nur weinte und sich nicht einmal dazu aufraffen konnte, ihre Umzugskartons auszupacken. "Ich habe mich so gelähmt gefühlt und kam nicht mit meinen Gefühlen klar, weil das für mich alles verändert", schildert sie.