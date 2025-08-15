Serkan Yavuz & Samira: Eine zweite Chance für die Liebe?
Der Influencer bettelt um eine zweite Chance bei Ex Samira – doch statt echter Taten liefert er vor allem dramatische Monologe…
Serkan Yavuz will seine Ex zurückerobern.
© IMAGO / Panama Pictures
Fünf Monate nach dem Liebes-Aus steht plötzlich alles wieder auf Anfang: Zwischen Serkan (32) und Samira Yavuz (31) knistert es wieder – zumindest auf seiner Seite. Denn Serkan, der sie damals mit Reality-Kollegin Eva Benetatou (33) betrogen hat, startet jetzt den ganz großen Rückeroberungs-Plan. Und das nicht gerade leise, sondern mit allem, was dazugehört: Therapie, Podcast-Beichten, große Versprechungen.
Er will sie zurückerobern
In seinem Podcast "unREAL" klingt das dann so: "Samira ist die Person, mit der ich mein Leben teilen will – und hoffentlich wird es irgendwann wieder so sein. Ich vermisse sie unglaublich." Rührend. Und es geht noch weiter. Serkan sagt sogar, er würde für Samira alles hinschmeißen: "Die Öffentlichkeit hat mich kaputt gemacht. Aber wenn Samira es wollen würde, könnte ich alles löschen – Insta, den Podcast, alles! Ich würde wieder als Dachdecker arbeiten. Weil es meine Familie ist, die ich unglaublich liebe." Schöne Worte.
Aber Moment mal: Dieser Serkan, der angeblich genug vom Showbiz hat, ist im Herbst direkt gleich in zwei TV-Formaten am Start: "The Summit" und "The Power – Wer hat die Macht?". Und auf Instagram? Da präsentiert er weiter munter Werbedeals. Ehrlicher Rückzug sieht doch anders aus. Aber während die Fans seine selbstmitleidigen Geständnisse eher skeptisch sehen, scheint Samira tatsächlich ins Wanken zu geraten. Denn ausgerechnet jetzt stimmte sie einem gemeinsamen Familienurlaub mit Serkan und den Töchtern Nova (3) und Valea (1) zu. Klar – für die Kids wäre es sicher das Schönste, wenn Mama und Papa sich wieder vertragen. Aber für alle, die schon mal an leere Versprechen geglaubt haben, bleibt da dieser fade Beigeschmack: Ist das nur seine nächste Reality-Inszenierung?
InTouch