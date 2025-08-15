Aber Moment mal: Dieser Serkan, der angeblich genug vom Showbiz hat, ist im Herbst direkt gleich in zwei TV-Formaten am Start: "The Summit" und "The Power – Wer hat die Macht?". Und auf Instagram? Da präsentiert er weiter munter Werbedeals. Ehrlicher Rückzug sieht doch anders aus. Aber während die Fans seine selbstmitleidigen Geständnisse eher skeptisch sehen, scheint Samira tatsächlich ins Wanken zu geraten. Denn ausgerechnet jetzt stimmte sie einem gemeinsamen Familienurlaub mit Serkan und den Töchtern Nova (3) und Valea (1) zu. Klar – für die Kids wäre es sicher das Schönste, wenn Mama und Papa sich wieder vertragen. Aber für alle, die schon mal an leere Versprechen geglaubt haben, bleibt da dieser fade Beigeschmack: Ist das nur seine nächste Reality-Inszenierung?