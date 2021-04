Severino Seeger: Frisch verliebt - Sie ist seine neue Freundin

Severino Seeger ist frisch verliebt! Die neue Frau an seiner Seite heißt Nadine. Die beiden haben sich 2016 zum ersten Mal bei einem Fußballspiel gesehen. Er hatte sich zu dem Zeitpunkt gerade von seiner Ex Sharon Trovato getrennt. Vor acht Monaten gab es dann das erste Date. "Ich war – um ehrlich zu sein – im Single-Modus und auf Jagd. Als wir uns in Nürnberg getroffen haben, wusste ich aber, dass ich sie wirklich kennenlernen wollte", erklärt der Sänger gegenüber "Bild".