Sex and the City: Es ist offiziell! Die Serie kommt zurück!

Auch der Sender HBO Max bestätigt die News. "Sex and The City" wird neu aufgelegt. Im Frühjahr sollen die Dreharbeiten starten und die Serie bekommt einen neuen Namen: "And Just Like That". "Die Serie wird Carrie, Miranda und Charlotte auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern begleiten", heißt es in einer Mitteilung.

Nicht die einzige Neuheit. Denn während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon wieder am Start sind und in ihre alten Rollen schlüpfen (und auch als Produzentinnen agieren), wird Kim Cattrall alias Samantha Jones nicht dabei sein. Immer wieder wurde über einen Zoff zwischen ihr und Sarah Jessica Parker berichtet. Und die 64-Jährige erklärte schon vor einiger Zeit, dass sie auf keinen Fall bei einer Fortsetzung dabei sein wird. Da hat sich nun tatsächlich bestätigt....

Der Style von Sarah Jessica Parker. Im VIDEO seht ihr die schönsten Looks: