Jetzt bleibt also nur ein flottes Trio übrig – und Kim Cattrall stellte in einem Podcast fest: „Zum Glück bin ich in einer Position, wo ich die Wahl habe!“ Damit dürfte sie den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Denn auch mit Mitte 60 ist sie nach wie vor als TV-Star gut im Geschäft – ganz im Gegensatz zu ihren Ex-Kolleginnen! Deren Karriere-Flaute wurde durch die Corona-Pandemie noch zusätzlich verstärkt. All das dürfte bei den übrig gebliebenen „Sex and the City“-Stars das Ja zu einer Fortsetzung der Kultserie deutlich beschleunigt haben! Besonders für Sarah Jessica sah es zuletzt so düster aus, dass sie in ihrer New Yorker Schuh-Boutique sogar selbst als Verkäuferin einsprang, um wenigstens dort das Business anzukurbeln. Umso schöner, dass Carrie bald wieder in ihre geliebten Manolos schlüpfen wird…

Erinnert ihr euch noch an den kleinen Rotschopf von Miranda? 16 Jahre später ist er kaum wiederzuerkennen: