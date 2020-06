Sexuelle Belästigung & Vergewaltigung: Uschi Glas packt aus

Auch Uschi Glas erinnert sich an einige erschütternde Vorfälle. Bei Dreharbeiten steckte ihr ein Kollege sogar ungewollt die Zunge in den Hals. „Ich lasse mir das nicht gefallen und habe sofort abgebrochen“, erinnert die Schauspielerin sich zurück. „Ich wollte nie etwas tun, wo ich mich am Abend nicht mehr im Spiegel anschauen kann.“ Doch nicht alle hatten Verständnis dafür. Einige aus dem Team sagten ihr sogar, dass sie sich nicht so anstellen solle.