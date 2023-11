Shane MacGowan: Der "The Pogues"-Sänger ist tot

Laut Medien soll er heute Morgen (30. November) an einer viralen Gehirnentzündung gestorben sein, die bereits 2022 diagnostiziert wurde. Vor wenigen Tagen erst konnte er das Krankenhaus verlassen, doch die Krankheit besiegen konnte er letztendlich nicht. Der Sänger war zudem jahrelang schwerer Alkoholiker, sein Körper war von dem Alkohol- und Drogenmissbrauch gezeichnet. Er saß bereits seit 2015 im Rollstuhl und verlor mehrere seiner Zähne.

Seine Frau verkündete seinen Tod auf Instagram und verabschiedete sich mit rührenden Worten von ihrem Ehemann: "Es gibt keine Möglichkeit, den Verlust zu beschreiben, den ich fühle, und die Sehnsucht nach nur einem weiteren Lächeln, das meine Welt erleuchtet hat. Danke, danke, danke, danke für deine Anwesenheit in dieser Welt, du hast sie so sehr erhellt und so vielen Menschen mit deinem Herzen und deiner Seele und deiner Musik so viel Freude bereitet. Du wirst für immer in meinem Herzen leben", schreibt Victoria Mary Clarke zu einem Foto von Shane MacGowan.

