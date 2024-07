Shannen Doherty (†53): Das passiert mit ihrem Millionenerbe

Shannen Doherty (†53) hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Der "Charmed"-Star ist am 13. Juli 2024 im Alter von 53 verstorben, wie ihre Sprecherin Leslie Sloane gegenüber "People" bestätigte: "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, 13. Juli, verlor sie ihren Kampf gegen den Krebs, nachdem sie viele Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Die Schauspielerin, die vor allem durch die TV-Serien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed" in den 90er Jahren bekannt wurde, wurde bereits 2015 mit Brustkrebs diagnostiziert. Nach einer kurzen Phase der Hoffnung kehrte ihre Erkrankung 2017 zurück. Jetzt hat sie den Kampf gegen den Krebs endgültig verloren.

Da Shannen einen Tag vor ihrem Tod die Scheidung von ihrem Ex-Mann Kurt Iswarienko (50) bekannt gab, stellt sich jetzt die Frage: Wer wird die Millionen der Schauspielerin erben?