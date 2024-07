Shannen Doherty: So nehmen ihre Promi-Kollegen Abschied

Es ist ein tragischer Verlust. Die Schauspielerin Shannen Doherty ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Ihre Sprecherin Leslie Sloane bestätigt laut "People", dass der "Charmed"-Star den Kampf gegen den Krebs verloren hat. "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, 13. Juli, verlor sie ihren Kampf gegen den Krebs, nachdem sie viele Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. In ihren letzten Momenten sollen ihre Familie und ihr geliebter Hund bei ihr gewesen sein. 2015 teilte die US-Amerikanerin die traurige Nachricht mit ihren Fans, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Später musste sie sich einen Gehirntumor entfernen lassen und auch ihre Krebserkrankung kehrte nach einer kurzen Phase der Hoffnung 2017 zurück. Nun hat sie den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren ...