Sharon Stone: Ein Verrückter hat es auf sie abgesehen!

Unsicher sieht Sharon Stone (65, "Basic Instinct") sich um, als sie über die Straße in Beverly Hills läuft und dann eine schicke Boutique betritt. Wird er darin wieder auf sie warten? Oder bricht er vielleicht gerade in ihr Haus ein, während sie Weihnachtsgeschenke kauft? Sieht sich in ihrem Schlafzimmer um, wühlt in ihren Kleidern? Die Schauspielerin lebt in ständiger Angst, heißt es aus Hollywood. Denn ein Verrückter hat es auf sie abgesehen. Und hinter jeder Ecke lauert die Gefahr.