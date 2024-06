Shifty Shellshock: Der "Crazy-Town"-Sänger ist tot!

Seth Brooks Binzer, wie Shifty Shellshock mit bürgerlichem Namen heißt, ist tot. Laut US-Medien wurde der gebürtige US-Amerikaner bereits am 24. Juni leblos in seinem Haus aufgefunden. Offizielle Dokumente aus der Gerichtsmedizin in Los Angeles (Kalifornien) sollen laut "BILD" den Todeszeitpunkt sowie den Ort bestätigen. Weitere Details zu den Umständen seines frühen Todes sind noch nicht bekannt.

Nach seinem musikalischen Erfolg in den 2000ern wurde es karrieretechnisch ruhiger um ihn. Shifty Shellshock fiel jedoch in der Vergangenheit immer wieder wegen seines Drogenkonsums medial auf, den er mehrfach in den Griff bekommen wollte. 2012 fiel der "Crazy-Town"-Star sogar ins Koma. Ob sein früher Tod mit dem Konsum von Drogen im Zusammenhang steht, ist bisher jedoch nicht offiziell bestätigt.

Noch im April veröffentliche Seth Brooks Binzer auf der Social-Media-Plattform Instagram ein Posting, in dem er sich zu seinem Kampf gegen die Sucht äußerte: "Ich bin ein Liebhaber als ein Kämpfer ... Aber derjenige, den ich mehr lieben muss, anstatt mit ihm zu kämpfen, bin ich selbst (...) nüchtern, lebendig und dankbar"

Shifty Shellshock wurde nur 49 Jahre alt und hinterlässt zwei Kinder.