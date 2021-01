Siegfried Fischbacher: Der Magier ist tot

Das Magier-Duo Siegfried und Roy sind bis heute Kult. Ihr Show-Debüt in Las Vegas feierten sie bereits in den 60er Jahren. 1990 gehörten sie zum festen Programm im Hotel Mirage in Las Vegas. Die weißen Tiger wurden ihr Markenzeichen. Doch die wurden am Ende Roy zum Verhängnis.

In einer Show 2003 wurde Roy von einem der weißen Tiger im Nacken gepackt und schwer verletzt. Richtig erholt hat er sich von dem Angriff nicht. Seit dem hatte sich das Duo zurückgezogen.

